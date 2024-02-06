KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Şubat 2024 16:41
sözleşmeliler unvan değişikliğine girer mi

sözleşmeli memurken unvan değişikliği sınavına girebiliyor muyuz ve sözleşmeli memurlarda da 1 sene aday memurluk gibi bir durum oluyor mu?


mevo4312
Aday Memur
06 Şubat 2024 17:59
Hayır hocam sözleşmeliler mevzuat gereği giremiyor maalesef
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