KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Şubat 2024 17:23
KİMYA TEKNİKERİ ÖNLİSANS MEZUNU ATAMASI NEDEN YOK
tarım il müdürlüğü neden LABORANT mesleğine tıbbi laboratuvar mezunu alıyor anlamış değilim ne olacak bu kimya önlisans mezunları ?

Leblebi123
Aday Memur
06 Şubat 2024 18:36

tds oku hocam

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