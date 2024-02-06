KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Şubat 2024 17:29
Ticaret Bakanlığına evrak teslim etmeyenler

Denilene göre Ticaret Bakanlığına 250 kişi evrak teslimi yapmamış 250 oldukça fazla bir sayı, çok üzücü


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
06 Şubat 2024 17:33

Şaşırdık mı? Kadrolu atanıp evrak teslim etmemek de ne biliyim madem gitmeyecen niye tercih ediyorsun ki oyun mu oynuyoruz


ahuss
Aday Memur
06 Şubat 2024 17:49

250 kişinin hakkına girdiler belki puanlar daha çok düşecekti. Bekliyordum gitmeyecek olanları ama 250 gibi büyük bir sayı hiç beklemiyordum ben tercih vermemiştim ama yazık oldu tercih yapıp atanamayanlara


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
06 Şubat 2024 17:57

0.390 puan hocam başka birşey demiyorum bi insan gitmeyeceği yere niye tercih verir ki aklım mantığım almıyor

ahuss, 1 saat önce

250 kişinin hakkına girdiler belki puanlar daha çok düşecekti. Bekliyordum gitmeyecek olanları ama 250 gibi büyük bir sayı hiç beklemiyordum ben tercih vermemiştim ama yazık oldu tercih yapıp atanamayanlara

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