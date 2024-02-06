Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Şubat 2024 17:34
Disiplin Sorusturması Ceza Süresi

Sayın hocalarım merhaba. İdareyle ders programları yüzünden tartışma yaşadım ve müdür soruşturma açtı, muhakkiklere ifadeyi verdim ve sonrasında tarafıma "Kınama" cezası ile tecziye edilmeniz gerektiğiniz değerlendirilmiştir dedi ve karşılığında 8 gün için de savunma yapmam istendi. Savunmamı yazılı olarak verdim ancak halen daha tarafıma kesin ceza bildirilmedi ve MEBBİS'e işlenmedi.

Savunma verildikten kaç gün sonra cezanın tarafıma bildirilmesi gerekiyor?

Teşekkürler.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
06 Şubat 2024 18:43

Hocam malesef kesin bir tarihi yok, 1 hafta da sürebilir 3 ay sonra da açıklanabilir

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