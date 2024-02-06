Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Şubat 2024 17:47
PERİYODİK MUAYENE
Tansiyon ilacı kullanmak periyodik muayene de sıkıntı yaratır mı yönetmelikte değerler var sadece ilaç kullanımı hakkında detaylı bilgiye ulaşamadım

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