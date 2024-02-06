Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Şubat 2024 17:51
İl Zümreleri Online Olmalı

İl Zümrelerinde ciddi ulaşım sorunları oluyor. Zaten az çok harita bilgisi olan ve Türkiye şartlarını bilen kişi bunu bilir. Bazı iller aklı selim davranarak toplantıyı online yapma kararı aldı. Geçen bir arkadaşım bizim zümre toplantısı Başakşehir'de Şile'deki şahıs nasıl gelecek. Millet isyanlarda dediği için konu akla geldi.

Not: Zümrelerin olup olmaması, etkisinden bağımısız olarak başlık açıldı.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
06 Şubat 2024 18:49

Mantıklı, alternatifi birbirine çok uzak ilçeleri olan illeri bölümlere ayırabilirler ama o da maliyet sonuçta, online olursa kimse cebinden yol harcaması yapmak zorunda kalmaz

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