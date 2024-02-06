Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2024 17:53
20 Ceza Puani
Arkadaşlar hepinize selamlar. Son bir yıl içerisinde 20 ceza puanı almak sebebi ile meslekten ilisigim kesildi. adli olarak ceza almış olduğum ve devam eden davam yok. adli olarak beraat aldım ama idari olarak emniyet ceza verdi. Emsal karar göstererek dava açtım. Çevrenizde benzer şekilde ilişki kesilen veya dönen var mı acaba

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