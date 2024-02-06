20 Ceza Puani

Arkadaşlar hepinize selamlar. Son bir yıl içerisinde 20 ceza puanı almak sebebi ile meslekten ilisigim kesildi. adli olarak ceza almış olduğum ve devam eden davam yok. adli olarak beraat aldım ama idari olarak emniyet ceza verdi. Emsal karar göstererek dava açtım. Çevrenizde benzer şekilde ilişki kesilen veya dönen var mı acaba

Arkadaşlar hepinize selamlar. Son bir yıl içerisinde 20 ceza puanı almak sebebi ile meslekten ilisigim kesildi. adli olarak ceza almış olduğum ve devam eden davam yok. adli olarak beraat aldım ama idari olarak emniyet ceza verdi. Emsal karar göstererek dava açtım. Çevrenizde benzer şekilde ilişki kesilen veya dönen var mı acaba