Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2024 17:58
Polis Emeklileri

Sayın Bakanim Emekli Polislerin Sesini Duyun çaresiz sahipsiz kaldik kim hakkımızı savunacak


poolpolice
Memur
06 Şubat 2024 18:04
keske emekli olmadan önce biraz cabalasaydınız hem siz hem biz rahat ederdik
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