Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Şubat 2024 18:03
Buro personeli
Arkadaslar universite sozlesmeli buro personeli maasi ne kadardir

asistanyonetici78
Aday Memur
06 Şubat 2024 18:44
Arkadaslar yeni atanmis personele lojman verirlermi bilgisi olan yazabilirmi

OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
06 Şubat 2024 18:50

hangi kurum? Ama pek sanmıyorum

asistanyonetici78, 12 dk. önce
Arkadaslar yeni atanmis personele lojman verirlermi bilgisi olan yazabilirmi
Toplam 2 mesaj

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