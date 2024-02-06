Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2024 18:15
20 CEZA PUANİ ALMAM SEBEBİ İLE İLİSİGİM KESİLDİ.
ÖNCELİKLE HERKESE SELAMIN ALEYKÜM. BAŞLIKTAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE BİR YIL İÇİNDE 20 CEZA PUANİ ALMAM SEBEBİ İLE MESLEKTEN İLİSİGİM KESİLDİ. SORUŞTURMAYA KONU OLAN OLAYLARİN HEPSİNDEN BERAAT ALDIM. DEVAM EDEN BASKACA BİR DAVAM YOK. BÖLGE İDARE MAHKESİNE DAVA AÇTIM. MERAK ETTİĞİM CEVRENİZDE BENSER BİR DURUM YAŞAYAN TANIDIĞINIZ VAR Mİ? DÖNEN OLDU MU. BİR TANE EMSAL KARAR VAR DOSYAYA EKLEDİM. FİKİRLERİNİZİ PAYLASİRSANİZ SEVİNİRİM.

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