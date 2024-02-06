Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Şubat 2024 18:31
deprem tayini
Adıyamanlıyım orda yaşıyordum atamam geldi 2 aydır başka sehirde çalışıyorum depremzede durumumdan dolayi tayin isteyebilirmiyim

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