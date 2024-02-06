Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Şubat 2024 18:42
Sizin Tavrınız Ne Olurdu ? -PROMOSYON-

Benim değil bir arkadaşımın başına gelen bir olay bana sordu ben içinden çıkmadım.

büyükçe bir ilçede promosyon ihalesi açılıyor alt sınır 27500 belirleniyor. ihaleye tek bir banka katılıyor 27600 lira teklif veriyor. büyük ihtimal ihale böyle sonuçlanmış.

siz hangisini seçerdiniz ?

1- topuna nalet olsun deyip kredi kartı, kredi,vadeli hesap.borsa vb hiç bir ürününü kullanmamak

ya da

2- ya bu banka da olmasaydı deyip ürünlerini kullanmak.


şefce
Daire Başkanı
06 Şubat 2024 18:50

Bankalar gözünü açtı. Birlik olup cüzi bir promosyon rakamı teklif ediyorlar. onlara vereceğimize kendi aramızda üleşelim diyor. Bizde şunu yaparsak bu özel bankalar bir ay sonra kapımızı aşındırır. Ne mi yapsak; biz maaşı merkez bankasından promosyon olmaksızın alalım . Tüm devlet memurları bunu yapsın bakalım ne olur. Rantı özel bankalar kimseye yedirmiyor malesef.

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