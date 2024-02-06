Sizin Tavrınız Ne Olurdu ? -PROMOSYON

Benim değil bir arkadaşımın başına gelen bir olay bana sordu ben içinden çıkmadım.

büyükçe bir ilçede promosyon ihalesi açılıyor alt sınır 27500 belirleniyor. ihaleye tek bir banka katılıyor 27600 lira teklif veriyor. büyük ihtimal ihale böyle sonuçlanmış.

siz hangisini seçerdiniz ?

1- topuna nalet olsun deyip kredi kartı, kredi,vadeli hesap.borsa vb hiç bir ürününü kullanmamak

ya da

2- ya bu banka da olmasaydı deyip ürünlerini kullanmak.