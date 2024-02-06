Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2024 19:07
Görevlendirme Hk.
merhaba arkadaşlar. 3+1 sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. Eşim başka şehirde uzman çavuş. tayin istedi ama garnizon süresi dolmadadığı için göndermediler. Bunun üzerine ben görevlendirme talebinde bulundum cvp bekliyorum. Olma olasılığı nasıl ayrıca süreç nasıl ilerliyor. kimlerin onayından geçiyor. görevlendirme süresi ne kadar uzatma oluyor mu şimdiden teşekkürler. kurum GSB

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli Personel Rapor kullanırsa Maaşından ücret kesintisi olur mu?Üni hastanesi 4bli istifa süreciTek hekim raporunu hangi bölümden alabilirim?Sözleşmeliden sözleşmeliye geçişte eş durumu mazeretiİstifa süreci4/B'li iken 15 Nisanda Kadroya geçtim. Tekrar 4/B'ye geçebilir miyim?Koruma ve güvenlik memurları 12 saatlik nöbeti 11 saatden hesaplanmasıAranan nitelik itibariyle sözleşmeliden sözleşmeliye geçmek4/B liyim. Aralık atamasında kadrolu atanırsam süreç nasıl işliyor ?Görevimiz olmayan bir konu hakkında itiraz etmeli miyiz?

Sözlük

cefapişe 2 ferrari 2 ölüm haberi almak 1 Zorda olanin elinden tutmak 4 yaşının gereği gibi davranmak 4 leyleğin ömrü laklakla geçer 1 Evli olup ayrı illerde yaşamak 1 6 Şubat 2023 Gazineptep ve Maraşta meydan gelen depremler 2 ergen zorbalığı 1 Çocukluk hatırası çizgi filmler 2

Son Haberler

'Emniyetimiz 25 adrese operasyon yaptı 40 şahıs gözaltına alındı'Hatayspor, depremde hayatını kaybeden futbolcusu Christian Atsu'yu andı'İstanbul'un 39 ilçesinde bitirdikleri konut sayısı Gaziosmanpaşa'daki sayımıza ulaşamadı'DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı'Güldür Güldür skeci' hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci