Görevlendirme Hk.

merhaba arkadaşlar. 3+1 sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. Eşim başka şehirde uzman çavuş. tayin istedi ama garnizon süresi dolmadadığı için göndermediler. Bunun üzerine ben görevlendirme talebinde bulundum cvp bekliyorum. Olma olasılığı nasıl ayrıca süreç nasıl ilerliyor. kimlerin onayından geçiyor. görevlendirme süresi ne kadar uzatma oluyor mu şimdiden teşekkürler. kurum GSB

merhaba arkadaşlar. 3+1 sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. Eşim başka şehirde uzman çavuş. tayin istedi ama garnizon süresi dolmadadığı için göndermediler. Bunun üzerine ben görevlendirme talebinde bulundum cvp bekliyorum. Olma olasılığı nasıl ayrıca süreç nasıl ilerliyor. kimlerin onayından geçiyor. görevlendirme süresi ne kadar uzatma oluyor mu şimdiden teşekkürler. kurum GSB