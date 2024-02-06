Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2024 19:23
Forumda Çeteleşme

Forumda istedikleri başlık ve yorumları görmedikleri sürece eksi verip yorumları gizlemeye, başlık ve yorum sahibine küfür ederek itibarsızlaştırmaya yönelik operasyon çeken bir grup veya bir çok hesaba sahip birisi var. Bu çete, polis forumunu kendi istedikleri kıvama getirirken sergilemiş oldukları tutumları, küfür ve hakaretleri herkese açık bir platformda yaptıklarından dolayı vatandaşın gözünde polisin itibarını zedelemektedirler. Açılan başlıklarda açık açık sin kaflı küfürler yazdıkları halde forumda aktif olan hesaplar var. Editörleri, bu hesapların tespiti ve yasaklanması konusunda göreve davet ediyorum.


kral122
Daire Başkanı
06 Şubat 2024 19:37

Senın gıbı polis dusmanı yok


Türk Polis Teşkilatı
Şef
06 Şubat 2024 20:19

Aynen kanka en polis dostu sensin.

kral122, 2 saat önce

Senın gıbı polis dusmanı yok


Mavigökyüzü28
Genel Müdür
06 Şubat 2024 20:20
Türk poli teşkilatı rumuzlu beyefendi veya hanımefendi, önce kendinizi bir tanıtın bakalım. Kimsiniz teşkilat mensubu musunuz (şahsen sanmıyorum) başka kurum memuru musunuz veya mesleğiniz nedir. ikidir durup dururken foruma gelip polemik oluşturacak başlıklarla konu açıyorsunuz. Önceki başlık altında polisten hukuki yardım almayın diyorsunuz, polis kanun bilmez, çalıştığı birimin yönetmeliğini bilmez diyorsunuz, Polis kanunları herkesten iyi bilir. Yönetmeliklerini bilir. Nasıl bu kanıta varıyorsunuz. Hukuki yardımı ücreti mukabilinde avukatlar veriyor zaten, polisten niye alınsın ki zaten .. Sizin başınızdan somut ne geçti onu anlatın da yorumlayalım. Bu başlıkta yine çete diyorsunuz, sizin bu eşer varsa bu çete diye tabir ettiğiniz oluşum içinde olmadığınızı nasıl bilelim. Lütfen konu seçimine ve üslubunuza çok dikkat edelim ki amaca hizmet etmiş olalım. Kandilimiz mübarek olsun.
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