Forumda Çeteleşme

Türk poli teşkilatı rumuzlu beyefendi veya hanımefendi, önce kendinizi bir tanıtın bakalım. Kimsiniz teşkilat mensubu musunuz (şahsen sanmıyorum) başka kurum memuru musunuz veya mesleğiniz nedir. ikidir durup dururken foruma gelip polemik oluşturacak başlıklarla konu açıyorsunuz. Önceki başlık altında polisten hukuki yardım almayın diyorsunuz, polis kanun bilmez, çalıştığı birimin yönetmeliğini bilmez diyorsunuz, Polis kanunları herkesten iyi bilir. Yönetmeliklerini bilir. Nasıl bu kanıta varıyorsunuz. Hukuki yardımı ücreti mukabilinde avukatlar veriyor zaten, polisten niye alınsın ki zaten .. Sizin başınızdan somut ne geçti onu anlatın da yorumlayalım. Bu başlıkta yine çete diyorsunuz, sizin bu eşer varsa bu çete diye tabir ettiğiniz oluşum içinde olmadığınızı nasıl bilelim. Lütfen konu seçimine ve üslubunuza çok dikkat edelim ki amaca hizmet etmiş olalım. Kandilimiz mübarek olsun.

Türk poli teşkilatı rumuzlu beyefendi veya hanımefendi, önce kendinizi bir tanıtın bakalım. Kimsiniz teşkilat mensubu musunuz (şahsen sanmıyorum) başka kurum memuru musunuz veya mesleğiniz nedir. ikidir durup dururken foruma gelip polemik oluşturacak başlıklarla konu açıyorsunuz. Önceki başlık altında polisten hukuki yardım almayın diyorsunuz, polis kanun bilmez, çalıştığı birimin yönetmeliğini bilmez diyorsunuz, Polis kanunları herkesten iyi bilir. Yönetmeliklerini bilir. Nasıl bu kanıta varıyorsunuz. Hukuki yardımı ücreti mukabilinde avukatlar veriyor zaten, polisten niye alınsın ki zaten .. Sizin başınızdan somut ne geçti onu anlatın da yorumlayalım. Bu başlıkta yine çete diyorsunuz, sizin bu eşer varsa bu çete diye tabir ettiğiniz oluşum içinde olmadığınızı nasıl bilelim. Lütfen konu seçimine ve üslubunuza çok dikkat edelim ki amaca hizmet etmiş olalım. Kandilimiz mübarek olsun.