KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


06 Şubat 2024 19:27
Tıbbi görüntüleme (radyoloji) puan kaça düşer kaç kişi alınır ?

Hayırlı akşamlar herkese iyi forumlar.radyoloji veya diğer adıyla tıbbi görüntüleme bu alımda tahmini kaç kişi alır ve puanlar kaça düşer?


Leblebi123
Aday Memur
06 Şubat 2024 20:08

400 kişi alınır 83e düşer puan


aykutçu
Aday Memur
06 Şubat 2024 20:29

hocam 23 şehirin alım sayısı sızdırıldı ve sadece 23 şehir toplam 460 kişi alıyor zaten verdiğiniz sayı 23 şehirinkinden bile az

Leblebi123, 1 saat önce

400 kişi alınır 83e düşer puan


Leblebi123
Aday Memur
06 Şubat 2024 21:14

460 olsa bile 83ten aşağı düşmez

aykutçu, 46 dk. önce

hocam 23 şehirin alım sayısı sızdırıldı ve sadece 23 şehir toplam 460 kişi alıyor zaten verdiğiniz sayı 23 şehirinkinden bile az

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