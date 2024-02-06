Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2024 20:02
UYAP SORUNSALI

Bu UYAP'taki sorunlar takribi ne zaman düzelir? Herhangi bir birim bunun düzelmesi için çalışma yapıyor mu? Hemen hemen her gün ya hiç çalışmaz ya aşırı yavaş çalışır. Duruşma zamanları tam çileye dönüyor işler. Bıkkınlık seviyesine geldi artık

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