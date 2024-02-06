Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Şubat 2024 20:11
Çocuğun okulu mazaret tayinine girermi

Merhabalar arkadaşlar çocuğum bu sene 8.sinif diyelim Ankara fen lisesini kazandı mazeret tayini isteyebiliyormuyum


majesteleri7
Şube Müdürü
06 Şubat 2024 20:43

Düz lise olsa olmaz mı?


kimuni
Daire Başkanı
06 Şubat 2024 20:51

güncel durumda böyle bir mazeret tayini bulunmuyor hocam.

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