il - ilçe zümre toplantıları olası ve/veya mevcut uyuşmazlıklar

merhaba,

arkadaslar mevcut (yeni) yönergeye göre sanıyorum bir adet şube müdürü bizi izleyebilecekmiş yada böyle olacakmış. peki eğer görüş bildirirse ve toplantının gereksiz yere uzamasına neden olursa ne olacak?

konu: ben önceki toplantılarda taslak metin hazırlıyordum ve toplantıyı mümkün mertebe kısa tutmaya çalışıyordum ama şimdi...

bir de müdürüm olacak hazret diyor ki il zümresi online olacak ise (ki online) o zaman diyor cuma günü izinli değilsin diyor ama dağıtım yerlerine başlıklı bildirimde ise görevli / izinli olunacağı şeklinde mütaalaa edilmektedir diyor (il müd yazısı).

ne olacak ?