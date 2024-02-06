Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Şubat 2024 21:29
Sendika % 2 şartı devam ediyor mu

arkadaşlar takip edemedim en son mahkemelik olmuştu,% 2 lik dilimde olmayan sendikanın üyesi olunursa toplu sözleşme yardımı alabiliyormuyuz.


ahmetbulut47
Genel Müdür
06 Şubat 2024 23:10
anayasa mahkemesi %2 garabetini iptal etti artık tüm sendikalar eşit şekilde sendika aidatından yararlanacak
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