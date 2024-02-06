Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Şubat 2024 21:35
Alt bölge tayini

31 ocakta 4 yılımı doldurdum alt bölge tayini verdim ama geçen sene toplu kadroya geçişten dolayı 15 martta kadroya geçirildim. 4 yılımı doldurmama rağmen red gelir mi?


Sevginurrr
Aday Memur
06 Şubat 2024 21:35

Lütfen yardımcı olabilecek birileri varsa cevap verirmi


Saliha F
Aday Memur
06 Şubat 2024 21:40
İşe giriş yılınız baz alınıyor.
Sevginurrr, 2 saat önce

Lütfen yardımcı olabilecek birileri varsa cevap verirmi


Sevginurrr
Aday Memur
06 Şubat 2024 21:41

Bazıları 15 marttan sonra 1 yılı doldurmak gerekiyor diyor ama bu durumda 1 buçuk ayım boşuna gidiyor

Saliha F, 2 saat önce
İşe giriş yılınız baz alınıyor.
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