Yeni geldiğim okulda sınıflar derslerden çok geride kalmış

Arkadaşlar yeni başladığım lisede aldığım sınıflar derslerden çok geri kalmış. 10. sınıflar konu olarak ekim ayı konularında duruyor. dört hafta kadar öğretmen yoktu, son haftalar bir öğretmen geldi onunla ders işledik dedi öğrenciler. Sınıf defterine baktım ilk haftadan itibaren 8 hafta kadar aynı imza var, nöbetçi öğretmen değil, derse girilmiş yani. Sonraki haftaların birkaç haftası nöbetçi öğretmen imzalamış, son haftalar da başka bir liseden öğretmen derse girmiş.

Konular yıllık plana göre ekim ayının ortalarına kadar işlenmiş. Gerçek anlamda konuları yetiştirmek olası görünmüyor. 9. sınıflar ise iki ay kadar geride.

Bu durumda doğru olan nedir mevzuata göre?

Yıllık plana göre başladığım haftanın konusundan mı başlasam acaba?

Tecrübeli arkadaşlardan özellikle fikir almak için konu açtım. Teşekkürler şimdiden.