Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2024 21:45
2022-2023 yaz kuran kursunda ödenmeyen 6 hafta

arkadaşlar hak aramak ayıp değil kınamayın,hele hele hak yenmemesi gereken bir kurumdaysak.belki sizin değil ama birilerinin ihtiyacı olabilir.6 hafta boyunca hergün bir saat fazla girmiştik buda haftada 5 saat yaz kursu boyunca 30 saat ediyordu.sistem en fazla günlük 4 saate müsaade ettiği için bunun daha sonra ödeneceği söylenmişti.ancak ses seda yok.var mı malumatı olan.sendikalar ne yapar

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