Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Şubat 2024 22:03
Destek personeli 3 sene sonra

Merhaba. Bir soru sormak istiyorum. 4/b sozlesmeli olarak çalışmaya başlayan destek personeli 3 sene sonunda memur kadrosuna atanır yazıyor kanunda. Ama bazı kurumlarda sözleşmeli personeli memur kadrosuna değil yardımcı hizmetli sınıfına atıyor. Bu atama doğru mudur? Destek personeli 3 sene sonunda genel idare sınıfına atanamaz mı? Bilgi edinmek istiyorum teşekkürler

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