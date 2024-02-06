Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Şubat 2024 22:04
sendika
memurlar bir sendikaya kaydolmak zorunda mı

şanlı0788
Şube Müdürü
06 Şubat 2024 22:53
Değil

Hasbel.Kaderr
Aday Memur
06 Şubat 2024 22:56
sendika ya para kesiliyor mu peki
şanlı0788, 34 dk. önce
Değil
Toplam 2 mesaj

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