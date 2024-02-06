Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Şubat 2024 22:23
En yüksek net sds ne kadar?

Arkadaşlar, 10 gün sonra belediyeye atacanağım. En yüksek net sds miktarı ne kadar cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden tşklr.


Hasbel.Kaderr
Aday Memur
06 Şubat 2024 22:25
belediye çalışanı az sanırım ya kimse bilmiyor yada cvp vermiyorlar

Hasbel.Kaderr
Aday Memur
06 Şubat 2024 22:49
ikramiye de varmı
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