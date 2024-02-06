Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2024 22:45
Adli idari soruşturma gecirenlerde güvenlik soruşturması acil yardım

Emniyet mensubuyum fetö den dolayı acıga alındım adli idari soruşturma başlatıldı şimdi kendi bölümümden atama var ben oraya başvuru yapmayı düşünüyorum atanırsam güvenlik soruşturmam olumsuz sonuclanırmı nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler

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