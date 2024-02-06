Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Şubat 2024 22:46
Ek ders

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğüne bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde calışan ögretmenlerden Ocak ayı ek dersini alamayanlar varmı?

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