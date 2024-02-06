KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Şubat 2024 23:10
sağlık raporu
muvazzaf astsubaylık için kaç gün kala sağlık raporu almalıyım? raporun 1 ay süresi var diye biliyorum fyt'ye 1 hafta kala alsam sıkıntı olur mu?

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