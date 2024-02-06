Bir KPSS Puanıyla Kaç Kurum Gezilir!

İlk ataman oldu çalışıyorsun! Sonra baktın başka kurumda da bir alım var! Oraya zıpla! Sonra başka kurum var oraya atla! Canın sıkıldı başka kuruma geç... Çalışmak istenilmeyen kuruma atanılmaması gerekir! Bu şekilde başka bir kişinin de hakkına girilmiş olunmuyor mu! Devlet burada kıstas koymalı! Bir kuruma atandın! O kurumda 5 yılını doldurmadan başka bir kuruma atananazsın denilmeli. Yoksa al bi KPSS puanı kurum kurum dolaş...

İlk ataman oldu çalışıyorsun! Sonra baktın başka kurumda da bir alım var! Oraya zıpla! Sonra başka kurum var oraya atla! Canın sıkıldı başka kuruma geç... Çalışmak istenilmeyen kuruma atanılmaması gerekir! Bu şekilde başka bir kişinin de hakkına girilmiş olunmuyor mu! Devlet burada kıstas koymalı! Bir kuruma atandın! O kurumda 5 yılını doldurmadan başka bir kuruma atananazsın denilmeli. Yoksa al bi KPSS puanı kurum kurum dolaş...