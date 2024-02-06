KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Şubat 2024 23:55
Bir KPSS Puanıyla Kaç Kurum Gezilir!
İlk ataman oldu çalışıyorsun! Sonra baktın başka kurumda da bir alım var! Oraya zıpla! Sonra başka kurum var oraya atla! Canın sıkıldı başka kuruma geç... Çalışmak istenilmeyen kuruma atanılmaması gerekir! Bu şekilde başka bir kişinin de hakkına girilmiş olunmuyor mu! Devlet burada kıstas koymalı! Bir kuruma atandın! O kurumda 5 yılını doldurmadan başka bir kuruma atananazsın denilmeli. Yoksa al bi KPSS puanı kurum kurum dolaş...

abcd.abcd
Aday Memur
07 Şubat 2024 01:01

5 yıl olmasa bile en azından bir dahaki sınava kadar sıksın dişini atanan kişi


abcd.abcd
Aday Memur
07 Şubat 2024 01:07

memnun kalmazsa tekrar girsin sınava.böylece süreci uzatmamış kadroyu boşa işgal etmemiş olur.bir de tercih yapmadan detaylı bir araştırma yapsa.ben şuraya atandım ama çakılıymış gitmiycem deyip belki yarım puan belki daha az puanla gerisinde olup atanamayan adamın hakkına girmemiş olsa keşke

abcd.abcd, 28 dk. önce

5 yıl olmasa bile en azından bir dahaki sınava kadar sıksın dişini atanan kişi

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