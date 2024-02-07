KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Şubat 2024 00:11
Tmo atama acil yardım lütfen

Merhaba tmo tercih yaptım, genel kurallarda sgkdan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmak yazıyor. Babamdan yetim aylığı almam atanmama engel olur mu? Nereden öğrenebilirim?


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
07 Şubat 2024 00:14

Başın sağolsun yetim aylığının yaşlılık ve emeklilik aylığıyla alakası yok eğer bayan isen o aylık senin evlenene kadar yasal hakkın.


Hibiki2209
07 Şubat 2024 00:17

Teşekkür ederim cevapladığınız için

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Başın sağolsun yetim aylığının yaşlılık ve emeklilik aylığıyla alakası yok eğer bayan isen o aylık senin evlenene kadar yasal hakkın.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
07 Şubat 2024 00:18

Emin olmak için sgk yı bi ara ama istersen yarın buraya da yazarsın belki benzer durumda olanlar çıkar yarın bi gün

Hibiki2209, 1 saat önce

Teşekkür ederim cevapladığınız için

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