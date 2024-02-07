KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Şubat 2024 00:13
Yeni atama+ istifa

Merhaba bir kurumda aday memurum. Tarim orman bakna sözleşmeli başvuru yapcam. Sonuç açıklandıktan sonra kazandığım belli olunca mi istifa vereyim, güvenlik soruşturması bitince mi, bı de kurum istifada sorun çıkarırsa nasıl bir yol izleyeyim? Lütfen sadece bilenler yazsın


Kpsbirincisi
Genel Müdür
07 Şubat 2024 00:13

Kadrolu olarak mı atandın sözleşmeli misin?


Hulyaaa1634
07 Şubat 2024 00:14

Şu an kadrolu aday memurum. Başvurdugum sözleşmeli alım

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Kadrolu olarak mı atandın sözleşmeli misin?

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