Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Şubat 2024 00:24
Askerlik yardım?

Arkadaşlar askerden elverişsiz için. 3. de hastaneye sevkte 3. hava değişimi yerine muaf ediyorlarmış.

Peki 1. hava değişimini farklı bölümden 2. hava değişimini başka bölümden alan biri, 2. de h.değişimi aldığı bölüme tekrar hastaneye sevk alıp giderse, bu defa bir daha hava değişimi mi verirler yoksa toplam 3. defa hava değişimi olacağı için elverişsiz mi verirler?

Çok Yazılan Konular

askeri okulu bırakmayı düşünüyorumAskerliğe elverişli - elverişsiz yardım!?Askerlikten kurumlar arası geçiş yapmaYedek Astsubay Konusunda BilgiBakmakla yükümlü lojman talebiAstsubaylığı bırakıp kit gecmekOYAK ve Konut ön biriktirim fonu (Köbf) 2024 nema oranı A58 f4uzman çavuşluktan memurluğa geçişTsk ve jandarma heyet raporu

Sözlük

ergen zorbalığı 1 supporters 10 şu an çalan şarkı 3 menşevik 2 alev alatlı 2 mübeccel 1 Hakiki iman 1 tablo 1 akrep ve yelkovan 2 istiva 1

Son Haberler

Taksirli suç sebebiyle hapis cezası alan Memur aylıksız izin kullanabilir mi?Hakim ve savcılara radar cezasını HSK tebliğ etmeli!7 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıEnerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör yaralandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci