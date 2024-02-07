lojman puanı nasıl hesaplanıyor?

Merhabalar değerli meslektaşlarım. Polnet ana sayfada dolanırken denk geldi bir ilin lojman sıralaması öle bakim dedim.. Aynı sicil aynı devre olan kişiler de yani meslek yılı aynı olan kişiler de ( sicil 400...) 40 - 50 ve 95 - 85 puanları gördüm.. Sicil olarak nerdeyse arada 100 bin kişi fark olan( 300..) yani üst üst devrelerde bile 70 puan 80 puan olanlar varken bu 95 puanlıları anlamadım.. Lojman çıkmayan her sene 2 puan eklense 400bin sicile 7 yıldan 14 puan eklensin hadi.. 50 de normal evi barkı olmadığından gelde3.. Bu adam nasıl 95 puan yaptı bunu merak ediyorum bişeyleri eksik mi yapıyoruz. Bilen meslektaşlardan bilgi bekliyorum aydınlanma adına.. Herkese kolay gelsin..

Merhabalar değerli meslektaşlarım. Polnet ana sayfada dolanırken denk geldi bir ilin lojman sıralaması öle bakim dedim.. Aynı sicil aynı devre olan kişiler de yani meslek yılı aynı olan kişiler de ( sicil 400...) 40 - 50 ve 95 - 85 puanları gördüm.. Sicil olarak nerdeyse arada 100 bin kişi fark olan( 300..) yani üst üst devrelerde bile 70 puan 80 puan olanlar varken bu 95 puanlıları anlamadım.. Lojman çıkmayan her sene 2 puan eklense 400bin sicile 7 yıldan 14 puan eklensin hadi.. 50 de normal evi barkı olmadığından gelde3.. Bu adam nasıl 95 puan yaptı bunu merak ediyorum bişeyleri eksik mi yapıyoruz. Bilen meslektaşlardan bilgi bekliyorum aydınlanma adına.. Herkese kolay gelsin..