Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2024 02:04
lojman puanı nasıl hesaplanıyor?
Merhabalar değerli meslektaşlarım. Polnet ana sayfada dolanırken denk geldi bir ilin lojman sıralaması öle bakim dedim.. Aynı sicil aynı devre olan kişiler de yani meslek yılı aynı olan kişiler de ( sicil 400...) 40 - 50 ve 95 - 85 puanları gördüm.. Sicil olarak nerdeyse arada 100 bin kişi fark olan( 300..) yani üst üst devrelerde bile 70 puan 80 puan olanlar varken bu 95 puanlıları anlamadım.. Lojman çıkmayan her sene 2 puan eklense 400bin sicile 7 yıldan 14 puan eklensin hadi.. 50 de normal evi barkı olmadığından gelde3.. Bu adam nasıl 95 puan yaptı bunu merak ediyorum bişeyleri eksik mi yapıyoruz. Bilen meslektaşlardan bilgi bekliyorum aydınlanma adına.. Herkese kolay gelsin..

AlperTungacı
Aday Memur
07 Şubat 2024 02:13
engelli yakını olan, bakmakla yükümlü olduğu kişiler olan, gazilik vs. çok kalem var... lojman puanı hesaplama robotundan bakabilirsiniz. bazı kriterler 40-50 puan artı sağlar.

ushersurnamee
Aday Memur
07 Şubat 2024 02:16
Teşekkür ederim devrem. ben sadece üzerine kayıtlı ev tapusu olayını biliyordum yani o yüzden puan kesilmesini.. Ama ekleme de varmış dediğine göre..
AlperTungacı, 1 saat önce
engelli yakını olan, bakmakla yükümlü olduğu kişiler olan, gazilik vs. çok kalem var... lojman puanı hesaplama robotundan bakabilirsiniz. bazı kriterler 40-50 puan artı sağlar.

AlperTungacı
Aday Memur
07 Şubat 2024 02:18
detaylar için Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi https://www.memurlar.net/haber/915697/
ushersurnamee, 1 saat önce
Teşekkür ederim devrem. ben sadece üzerine kayıtlı ev tapusu olayını biliyordum yani o yüzden puan kesilmesini.. Ama ekleme de varmış dediğine göre..

ushersurnamee
Aday Memur
07 Şubat 2024 02:19
Eyvallah devrem. Genel bilgi oldu teşekkürler
AlperTungacı, 1 saat önce
detaylar için Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi https://www.memurlar.net/haber/915697/
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