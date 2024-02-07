1 yıldan az ceza almak

Taksitli suçlardan 1 yıl altında 11 ay 20 gün ceza alan biri polis olabiliyorsa hatta sonradan komiser oldu bu adam, sende aynı şekilde meslekten ihrac olmazsın dediğim gibi hagb kararı verilir kafan rahat olsun..

Taksitli suçlardan 1 yıl altında 11 ay 20 gün ceza alan biri polis olabiliyorsa hatta sonradan komiser oldu bu adam, sende aynı şekilde meslekten ihrac olmazsın dediğim gibi hagb kararı verilir kafan rahat olsun..

xLmx, 1 saat önce yok sivilde oldu şef 2 sene önce oldu yeni açılmış dava dün açılmış. kyok verilmiş itiraz etmişler mahkeme açılmış. stres yaptım mahkumiyet süresince uzaklaştırılır falan diyor. herhangi bir kaydim vs yok. onceki mahkemelerim görevle alakali müşteki