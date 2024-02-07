Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2024 02:20
1 yıldan az ceza almak
basit yaralama suçundan 1 yıldan az ceza alan memur görevden uzaklastiriliyormu. olay görev sırasında olmadı. Hakkımda basit yaralamadan dava açıldı muhtemelen 1 yıldan az alacağım, göreve devam edermiyim yoksa süre dolana kadar görev yapamıyormuyum

ushersurnamee
Aday Memur
07 Şubat 2024 02:24
Hükmün açıklanması geri bırakılır.. Mesleğe devam edersin bildiğim kadarıyla.. Farklı arkadaşlar da öyle olmuştu.. Süre zarfında başka bir suça karışmadığın sürece bişey olmaz inşallah

xLmx
Memur
07 Şubat 2024 02:26
yok sivilde oldu şef 2 sene önce oldu yeni açılmış dava dün açılmış. kyok verilmiş itiraz etmişler mahkeme açılmış. stres yaptım mahkumiyet süresince uzaklaştırılır falan diyor. herhangi bir kaydim vs yok. onceki mahkemelerim görevle alakali müşteki
ushersurnamee, 1 saat önce
Hükmün açıklanması geri bırakılır.. Mesleğe devam edersin bildiğim kadarıyla.. Farklı arkadaşlar da öyle olmuştu.. Süre zarfında başka bir suça karışmadığın sürece bişey olmaz inşallah

ushersurnamee
Aday Memur
07 Şubat 2024 02:34
Taksitli suçlardan 1 yıl altında 11 ay 20 gün ceza alan biri polis olabiliyorsa hatta sonradan komiser oldu bu adam, sende aynı şekilde meslekten ihrac olmazsın dediğim gibi hagb kararı verilir kafan rahat olsun..
xLmx, 1 saat önce
yok sivilde oldu şef 2 sene önce oldu yeni açılmış dava dün açılmış. kyok verilmiş itiraz etmişler mahkeme açılmış. stres yaptım mahkumiyet süresince uzaklaştırılır falan diyor. herhangi bir kaydim vs yok. onceki mahkemelerim görevle alakali müşteki

policeofficer63
Aday Memur
07 Şubat 2024 02:40

Seni açığa alacak olsalardı olaydan sonra alırlardı aradan 2 sene geçmiş hiç bir şey olmaz

xLmx, 1 saat önce
yok sivilde oldu şef 2 sene önce oldu yeni açılmış dava dün açılmış. kyok verilmiş itiraz etmişler mahkeme açılmış. stres yaptım mahkumiyet süresince uzaklaştırılır falan diyor. herhangi bir kaydim vs yok. onceki mahkemelerim görevle alakali müşteki

xLmx
Memur
07 Şubat 2024 02:49
şef sokakta itisme şeklinde bi kavga oldu boğazımı sıktı vs diye şikayetçi oldu eleman. uyapa yeni düşmüş inceledim yeni tebligat çıkarılmış. ihraç olmam bundan onu biliyorum sadece 1 yıldan az ceza alınca süre dolana kadar görevden uzaklaitiriliyormuyum onu merak ettim. tck 53/1 maddeside uygulansin diye belirtmiş savcı. durduk yere başımız ağrıdı
policeofficer63, 47 dk. önce

Seni açığa alacak olsalardı olaydan sonra alırlardı aradan 2 sene geçmiş hiç bir şey olmaz


policeofficer63
Aday Memur
07 Şubat 2024 03:05

Kardeş hiç birşey olmaz maximum alacağın ceza final de 6 ay oda hagb olacak 53 madde hapse girerse kısmını kapsar kesinleşmiş hapis cezası demek istediği bak keyfine

xLmx, 38 dk. önce
şef sokakta itisme şeklinde bi kavga oldu boğazımı sıktı vs diye şikayetçi oldu eleman. uyapa yeni düşmüş inceledim yeni tebligat çıkarılmış. ihraç olmam bundan onu biliyorum sadece 1 yıldan az ceza alınca süre dolana kadar görevden uzaklaitiriliyormuyum onu merak ettim. tck 53/1 maddeside uygulansin diye belirtmiş savcı. durduk yere başımız ağrıdı

xLmx
Memur
07 Şubat 2024 03:07
sağolasın şef eyvallah
policeofficer63, 22 dk. önce

Kardeş hiç birşey olmaz maximum alacağın ceza final de 6 ay oda hagb olacak 53 madde hapse girerse kısmını kapsar kesinleşmiş hapis cezası demek istediği bak keyfine

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