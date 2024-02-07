Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


07 Şubat 2024 02:25
Sağlık mı Sosyal mi?

Hocalarım merhaba,

sağlık yönetimi kadrolarında doçentliğimi ben sosyal bilimlerden alacağım. Ama dr öğretim üyesi kadrosuna başvurduğum üniversitede sağlık yönetimi bölümü sağlık bilimleri fakültesi altında yer alıyor. Üniversitenin atama kriterlerinde ben sağlık bilimlerini mi yoksa sosyal bilimleri mi baz almalıyım. Çünkü SCI yayın şartı açısından çok fazla fark ediyor. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

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