Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2024 02:41
Psikiyatri geçmişinden ihraç olanlar

Merhaba.psikiyatri geçmişinden dolayı ihraç olup geri dönen var mı? Ben psikiyatriye gitmiştim polis olmadan önce 2 yıl geçmişine bakılıyormuş.benim varmış unutmuşum bile şimdi 7 yıllık polis memuruyum.


kulahmed
Aday Memur
07 Şubat 2024 02:52

Yani bunu şimdi mi tespit etmişler böyle bir durum mu söz konusu


gokhan4050
Aday Memur
07 Şubat 2024 02:53

Evet.malesef bu şekilde oldu.

kulahmed, Bugün

Yani bunu şimdi mi tespit etmişler böyle bir durum mu söz konusu


Muro24246666
Aday Memur
07 Şubat 2024 09:05
2 yıl deil o tanı ile ilgili bütün yıllara bakılıyor diye biliyorum ,ayrıca senin durumunda olup dönenler var 6-8 ay içerisinde dönmüşler

gokhan4050
Aday Memur
07 Şubat 2024 09:10

Son 2 yıla bakılıyormuş.benim kaydım varmış okula girmeden 1 yıl önce.

Muro24246666, 7 saat önce
2 yıl deil o tanı ile ilgili bütün yıllara bakılıyor diye biliyorum ,ayrıca senin durumunda olup dönenler var 6-8 ay içerisinde dönmüşler

fiestacı
Aday Memur
07 Şubat 2024 11:58

Psikiyatriden yeşil reçeteli ilaç mı aldın devrem? Normal muayeneye gidip normal reçeteli ilaç aldıysan sorun olmaz diye biliyorum.


watson666
Aday Memur
07 Şubat 2024 12:11

B dilimine giren tanılar için 2 yıla bakılıyor. Eğer tanı b diliminde ve 2 yıl öncesinde ise A dilimi olarak kabul edilir.

Muro24246666, 7 saat önce
2 yıl deil o tanı ile ilgili bütün yıllara bakılıyor diye biliyorum ,ayrıca senin durumunda olup dönenler var 6-8 ay içerisinde dönmüşler

watson666
Aday Memur
07 Şubat 2024 12:16

Peki dönenlerin tanıları neydi ? Bende de lise yıllarında derslerim kötü diye götürmüşler dikkat bozukluğu(b dilimi) ve kısa dönemlik geçici bir anksiyete tanısı vardı. Dikkat bozukluğu için kırmızı reçete hafif bir ilac kullanmıştım sonradan bıraktım tabi işe yaramayınca sırf matematiğim kötü diye dikkat bozukluğunu çakmış o zamanlar doktor, sorun çıkmaz umarım ilerde.

Muro24246666, 7 saat önce
2 yıl deil o tanı ile ilgili bütün yıllara bakılıyor diye biliyorum ,ayrıca senin durumunda olup dönenler var 6-8 ay içerisinde dönmüşler

memuraday-y
Şef
07 Şubat 2024 12:17

Hani bu ihraçtan dönenler neredeler?

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