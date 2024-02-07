Psikiyatri geçmişinden ihraç olanlar

2 yıl deil o tanı ile ilgili bütün yıllara bakılıyor diye biliyorum ,ayrıca senin durumunda olup dönenler var 6-8 ay içerisinde dönmüşler

2 yıl deil o tanı ile ilgili bütün yıllara bakılıyor diye biliyorum ,ayrıca senin durumunda olup dönenler var 6-8 ay içerisinde dönmüşler