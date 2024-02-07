Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2024 02:41
Psikiyatri geçmişinden

Merhaba.psikiyatri geçmişinden dolayı ihraç olup geri dönen var mı? Ben psikiyatriye gitmiştim polis olmadan önce 2 yıl geçmişine bakılıyormuş.benim varmış unutmuşum bile şimdi 7 yıllık polis memuruyum.


kulahmed
Aday Memur
07 Şubat 2024 02:52

Yani bunu şimdi mi tespit etmişler böyle bir durum mu söz konusu


gokhan4050
Aday Memur
07 Şubat 2024 02:53

Evet.malesef bu şekilde oldu.

kulahmed, 35 dk. önce

Yani bunu şimdi mi tespit etmişler böyle bir durum mu söz konusu

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