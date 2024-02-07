KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Şubat 2024 03:21
Önlisans Okuyan biri Ortaöğretim kpss girebilir mi?

Merhaba, önlisans sosyal hizmetler okuyorum. Bölümde atama olmadığı için ortaöğretim kpss girmek istiyorum. Okul yaz dönemine kaldığı için kpss den sonra mezun olacağım. Kpss den sonra mezun olmam 2 yıllık puanı etkiler mi bir sıkıntı olur mu?

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