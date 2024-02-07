KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Şubat 2024 03:21
Önlisans okuyan biri ortaöğretim KPSS'ye girebilir mi?

Merhaba, önlisans sosyal hizmetler okuyorum. Bölümde atama olmadığı için ortaöğretim kpss girmek istiyorum. Okul yaz dönemine kaldığı için kpss den sonra mezun olacağım. Kpss den sonra mezun olmam 2 yıllık puanı etkiler mi bir sıkıntı olur mu?


ByAstsubay
Aday Memur
07 Şubat 2024 08:23
mezun olursan puanını kullanamazsin

hsnd
Başbakan Müsteşarı
07 Şubat 2024 08:51

Yanlış. Puanının yanması için mezun olduğu ön lisanstan da sınava girip sonucun açıklanmış olması gerekiyor. Yani ön lisans kpss sonucu açıklanana kadar ortaöğretim puanı geçerliliğini koruyor bu habere göre.

https://www.memurlar.net/haber/595833/lise-duzeyinden-sinava-giren-aday-lisans-mezunu-olursa-puani-yanar-mi.html

ByAstsubay, 4 saat önce
mezun olursan puanını kullanamazsin

darkkinght
Memur
07 Şubat 2024 11:35

kılavuzu okuyun sınava girersin ama mezun olunca tercih yapamazsınız

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