KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Şubat 2024 08:25
Gençlik çalışanı mülakatına gitmekten vazgeçtim

voleybol hentbol öğrenip çoluk çocuga ögretiyormuş ne saçma iş bu ya böyle saçma iş görmedim dahaa . onun için hoca tutmak yerine 2 kurs eğitimi aldırıp sonrasında çoluk çocuga eğitmenlik yapıyorsun


darkkinght
Memur
07 Şubat 2024 09:15

kadro yakanlarda bugün


Palatufan
Aday Memur
07 Şubat 2024 10:06

Bundan rahat iş mi var vallahi kafayı yemiş insanlar.Madem gitmeyeceksin neden yazıyosun araştırmadan?


SonsuzRuh
Memur
07 Şubat 2024 11:05

Kız bi yandan haklı ama haklılığı çoluk çocuk işi mevzusunda değil.

Gidecek 15 kişi.5 kişi alınacak.Kalan 10 kişi otel günlük 800 tl.Taksiydi otobüstü 1200 tl de ordan git gel.Yemek parası var.Kahvaltıydı öğle yemeğiydi 300 de ordan bayıldı.2300 tl gitti.Tarıma girme ihtimali yüksek olanlar gitmesin derim.Ama girme ihtimali yüksek olanlar diyorum.Ha kalacak yeri olanlar vs zaten rahat eder.Sadece yol öder kurtulur.Ama bunun dışında elenenlerin yapacağı masrafı keşke devletimiz karşılasaydı.Yazık adam Iğdırdan kaç para ödeyecek yahu en az 750 tl tek yön bir de dönüşü var


İntihalci-girl
Aday Memur
07 Şubat 2024 11:12

Sizin söyledikleriniz de var ama çoluk çocuk konusunda haklıyım herkes çocukları sevmek zorunda değil. Gerçi çocukları seviyorum ama öğretmenlik sevmiyorum sonuçta 4001 başvurusu iş tanımında öğretmenlik yapacak yazmıyordu. İşi de sevmek gerekir evrak işi masabaşı iş iyi bunda etkinlik düzenleme var geç saatlere kadar çalışma var yemek yok maaş düşük güya 34 alıyordular ama 32 bin tl alıyor gsb çalışanı

SonsuzRuh, 1 saat önce

Kız bi yandan haklı ama haklılığı çoluk çocuk işi mevzusunda değil.

Gidecek 15 kişi.5 kişi alınacak.Kalan 10 kişi otel günlük 800 tl.Taksiydi otobüstü 1200 tl de ordan git gel.Yemek parası var.Kahvaltıydı öğle yemeğiydi 300 de ordan bayıldı.2300 tl gitti.Tarıma girme ihtimali yüksek olanlar gitmesin derim.Ama girme ihtimali yüksek olanlar diyorum.Ha kalacak yeri olanlar vs zaten rahat eder.Sadece yol öder kurtulur.Ama bunun dışında elenenlerin yapacağı masrafı keşke devletimiz karşılasaydı.Yazık adam Iğdırdan kaç para ödeyecek yahu en az 750 tl tek yön bir de dönüşü var


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
07 Şubat 2024 11:14

Kaybedecek birşeyi olmayıp ortalama bi puanı olan gider mülakata biraz da rahatına düşkün olup kolay iş beğenme meselesi. Maddiyattan ondan bundan bahsetmiyor ki kız. İşi beğenmediği için mülakata girmeyecem diyor öyle bir ayrıntı var yoksa mülakata gitmek sıkıntı değil onun için

SonsuzRuh, 1 saat önce

Kız bi yandan haklı ama haklılığı çoluk çocuk işi mevzusunda değil.

Gidecek 15 kişi.5 kişi alınacak.Kalan 10 kişi otel günlük 800 tl.Taksiydi otobüstü 1200 tl de ordan git gel.Yemek parası var.Kahvaltıydı öğle yemeğiydi 300 de ordan bayıldı.2300 tl gitti.Tarıma girme ihtimali yüksek olanlar gitmesin derim.Ama girme ihtimali yüksek olanlar diyorum.Ha kalacak yeri olanlar vs zaten rahat eder.Sadece yol öder kurtulur.Ama bunun dışında elenenlerin yapacağı masrafı keşke devletimiz karşılasaydı.Yazık adam Iğdırdan kaç para ödeyecek yahu en az 750 tl tek yön bir de dönüşü var


SonsuzRuh
Memur
07 Şubat 2024 11:19

Onun için söylemedim genele söyledim zaten.Orda da belirttim.Çoluk çocukla uğraşmazsın ki sal gitsin çocukları gidip yemek yedirip bezini mi temizleyeceksin sanki :D

Mehmet-şeker, 53 dk. önce

Kaybedecek birşeyi olmayıp ortalama bi puanı olan gider mülakata biraz da rahatına düşkün olup kolay iş beğenme meselesi. Maddiyattan ondan bundan bahsetmiyor ki kız. İşi beğenmediği için mülakata girmeyecem diyor öyle bir ayrıntı var yoksa mülakata gitmek sıkıntı değil onun için


SonsuzRuh
Memur
07 Şubat 2024 11:21

Ayrıca sizin söylediğiniz de var demiş orayı kaçırmışsın sonraki kısımda :D

Mehmet-şeker, 53 dk. önce

Kaybedecek birşeyi olmayıp ortalama bi puanı olan gider mülakata biraz da rahatına düşkün olup kolay iş beğenme meselesi. Maddiyattan ondan bundan bahsetmiyor ki kız. İşi beğenmediği için mülakata girmeyecem diyor öyle bir ayrıntı var yoksa mülakata gitmek sıkıntı değil onun için


İntihalci-girl
Aday Memur
07 Şubat 2024 11:22

uyarıyı da hemen vermeyi iyi biliyorlar valla çifte standartlılık var forumda. adam kışkırtıyor iftiralar atıyor 6 kişi mülakata gidip 2 kişi alıyorlar ayrıca 3 katı kadar da yedek var kim kadro yakacak. Saçma sapan yorumları kaldırmazlar ama cahil cühela yorum yapıyor


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
07 Şubat 2024 11:24

O çifte standart hep var zaten forumda kalite iyice düştü bu sezonki kadar çok çiğ karakteri hiç bi arada görmezdim eski zamanlarda

İntihalci-girl, 45 dk. önce

uyarıyı da hemen vermeyi iyi biliyorlar valla çifte standartlılık var forumda. adam kışkırtıyor iftiralar atıyor 6 kişi mülakata gidip 2 kişi alıyorlar ayrıca 3 katı kadar da yedek var kim kadro yakacak. Saçma sapan yorumları kaldırmazlar ama cahil cühela yorum yapıyor


SonsuzRuh
Memur
07 Şubat 2024 11:38

Kadro yakmak bu değil ki.Kadro yakmak farklı bir olay. asdsaasd

İntihalci-girl, 45 dk. önce

uyarıyı da hemen vermeyi iyi biliyorlar valla çifte standartlılık var forumda. adam kışkırtıyor iftiralar atıyor 6 kişi mülakata gidip 2 kişi alıyorlar ayrıca 3 katı kadar da yedek var kim kadro yakacak. Saçma sapan yorumları kaldırmazlar ama cahil cühela yorum yapıyor


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
07 Şubat 2024 11:41

Yedekli alımda kadro mu yakılır yaa ;) bu nasıl bi kafa pardon ;) kadro yanmaz aksine her gitmeyecem diyen 1 yedeğe kadro açar ;) ;) ;)


Kpsbirincisi
Genel Müdür
07 Şubat 2024 11:48

Niye yanmasın 5 kisi alinacaksa mülakata 4 kişi giderse iste yandı 1 kadro. Bence bu gsb de mülakata beklenenden çok daha az kişi gidecek diye düşünüyorum. 0.01 puanla bana yar etmediler boş yere..

Mehmet-şeker, 26 dk. önce

Yedekli alımda kadro mu yakılır yaa ;) bu nasıl bi kafa pardon ;) kadro yanmaz aksine her gitmeyecem diyen 1 yedeğe kadro açar ;) ;) ;)


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
07 Şubat 2024 11:53

Daha önce hiç öyle birşeyle karşılaştın mı yaa ;) çok ütopik bi örnek bu o yüzden zaten alacakları adamların bilmem kaç katını mülakata çağrıyorlar

Kpsbirincisi, 19 dk. önce

Niye yanmasın 5 kisi alinacaksa mülakata 4 kişi giderse iste yandı 1 kadro. Bence bu gsb de mülakata beklenenden çok daha az kişi gidecek diye düşünüyorum. 0.01 puanla bana yar etmediler boş yere..

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