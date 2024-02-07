Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Şubat 2024 09:44
DYS'de çalışmayan kart okuyucu için:

çözüm bulundu,önce akis kart izleme programına bakın , boş çıkacakekteki reg dosyasına tıklayıp pc'yi kapatıp açın.sonra bakın kartı görüyorsa dys çalışacak.kaynak: kamusm

scardsvr dys için.rar

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