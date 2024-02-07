düşük motivasyon nasıl yükselir?

Günaydın arkadaşlar. İçinizde majör depresyon ve anksiyete ile çalışanınız var mı ? Ben çalışmaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Son 5 aydır işe gittiğim gün sayılı. Çok düşük motivasyonum. Nasıl düzelirim ?

Günaydın arkadaşlar. İçinizde majör depresyon ve anksiyete ile çalışanınız var mı ? Ben çalışmaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Son 5 aydır işe gittiğim gün sayılı. Çok düşük motivasyonum. Nasıl düzelirim ?