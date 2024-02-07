Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Şubat 2024 09:51
düşük motivasyon nasıl yükselir?
Günaydın arkadaşlar. İçinizde majör depresyon ve anksiyete ile çalışanınız var mı ? Ben çalışmaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Son 5 aydır işe gittiğim gün sayılı. Çok düşük motivasyonum. Nasıl düzelirim ?

parismoskovalondra
Aday Memur
07 Şubat 2024 09:53
işe gittiğin gün nasıl sayılı? öğretmen değil misin?

gokhankakiz
Daire Başkanı
07 Şubat 2024 09:56
halk eğitimde memurum. birikmiş yıllık izinlerim vardı. onları kullandım hep.
parismoskovalondra, 2 saat önce
işe gittiğin gün nasıl sayılı? öğretmen değil misin?

gokhankakiz
Daire Başkanı
07 Şubat 2024 09:58
majör depresyon ve kaygı bozukluğu hastalığı ile gayret ediyorum çalışmaya ama durum şu anda bu !

gokhankakiz
Daire Başkanı
07 Şubat 2024 10:29
güncel
Toplam 4 mesaj

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