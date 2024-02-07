Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


07 Şubat 2024 09:53
Mazeret Başvurusu
Selamünaleyküm hocalarım bir mazeretten dolayı başvuru yapamadım mazeretli olarak başvuracağım ancak 720 TL gibi rakam çıkıyor tek oturum için bu çok yüksek değil mi sendikalar uyuyor mu ne işe yarıyor bu sendikalar

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