Mazeret Başvurusu

Selamünaleyküm hocalarım bir mazeretten dolayı başvuru yapamadım mazeretli olarak başvuracağım ancak 720 TL gibi rakam çıkıyor tek oturum için bu çok yüksek değil mi sendikalar uyuyor mu ne işe yarıyor bu sendikalar

Selamünaleyküm hocalarım bir mazeretten dolayı başvuru yapamadım mazeretli olarak başvuracağım ancak 720 TL gibi rakam çıkıyor tek oturum için bu çok yüksek değil mi sendikalar uyuyor mu ne işe yarıyor bu sendikalar