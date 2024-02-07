Ah nerede o eski veliler

Öğretmenin karşısında saygıyla önünü ilikleyen, Öğretmen bir kente geldiği zaman kaymakam vali gelmiş gibi karşılayan, öğretmenin aydınlık getirdiği; kentlerde, köylerde, kasabalarda, yaşayan insanların bunun bilincinde olarak her sözüne saygı duyup akıl danıştığı... Öğretmenin karşısında işine maaşına karışmak ne cürret, bir şeyler öğrenebilmek için saygı ve sevgi beslediği insanlar..

Öğretmenin karşısında saygıyla önünü ilikleyen, Öğretmen bir kente geldiği zaman kaymakam vali gelmiş gibi karşılayan, öğretmenin aydınlık getirdiği; kentlerde, köylerde, kasabalarda, yaşayan insanların bunun bilincinde olarak her sözüne saygı duyup akıl danıştığı... Öğretmenin karşısında işine maaşına karışmak ne cürret, bir şeyler öğrenebilmek için saygı ve sevgi beslediği insanlar..