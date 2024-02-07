Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Şubat 2024 09:57
Ah nerede o eski veliler
Öğretmenin karşısında saygıyla önünü ilikleyen, Öğretmen bir kente geldiği zaman kaymakam vali gelmiş gibi karşılayan, öğretmenin aydınlık getirdiği; kentlerde, köylerde, kasabalarda, yaşayan insanların bunun bilincinde olarak her sözüne saygı duyup akıl danıştığı... Öğretmenin karşısında işine maaşına karışmak ne cürret, bir şeyler öğrenebilmek için saygı ve sevgi beslediği insanlar..

yakamoz0682
Şef
07 Şubat 2024 10:22

ESKİDENDİ O...


Hulyaaa1634
Aday Memur
07 Şubat 2024 11:02

Hocam çok çok haklısınız. Artık günümüz çocukları çok şımarık. Ana baba söz geciremiyor. Veliler desen aynı. Ama lütfen iğneyi biraz da kendimize batiralim. Geçen gördüm bir öğretmen ders programıni paylaşmış neymiş her gün okula gelmek zormuş iki gün boşluklu program yapsaymis okul idaresi.. Okula gelmek öğretmene ne zamandır eziyet gibi geliyor.. Keşke öğretmen gruplarında sürekli maaş vs konular konusulacagina öğrencilere nasıl daha faydalı oluruz iyi olmayan eğitim seviyemizi nasıl yukseltebilirizi konuşsak..

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