KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Şubat 2024 10:26
Ankara üniversitesi sonuc aciklandi

Kazanan arkadaşları tebrik eder.üniversiteye gidecekler tarim başvurusunu geri çeksin arkadaslar

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