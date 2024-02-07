Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2024 10:35
Böbrek taşı nedeniyle Pmyo ilişik kesilmesi ve emsal karar

11 mm taş sebebiyle polis okulundan ilişik keslidi nasil geri dönülebilir emsal yargı kararları varmi acaba


xLmx
Memur
07 Şubat 2024 10:38
sağlık raporu alırken nasıl farkedilmemis o. okula nasıl kabul ettiler

Berkem1176
Memur
07 Şubat 2024 10:43
sağlık raporu alırken taş tespit ediliyor ben haber alıyorum çocuk yüklenme senedi için memlekete gelince lazerle taşı aldıriyorum özel hastanede ve ondan aldığımız raporu polis okuluna gönderiyorum polis okulu öğrencisi olamaz raporunun arkasına bu özel hastanede taşı aldirdigimiza dair raporu ekleyip sağlık daire başkanlığına gönderiyoruz. 5 ay sonra çocuk dönem tatili için eve geldiğinde arkasında ilişik kesme yazısı gönderdiler. şimdi bu çocuk dönem kaybı yaşarmı yoksa hemen yürütmeyi durdurabilirmiyiz bu konu ile ilgili gönen öğrenciler varmi acaba
xLmx, 5 saat önce
sağlık raporu alırken nasıl farkedilmemis o. okula nasıl kabul ettiler

xLmx
Memur
07 Şubat 2024 10:45
hocam ameliyatla aldirilmis taşlar yönetmeliğe göre engel. lazer dediğiniz kapalı ameliyat şeklinde alınmaya diyorsunuz sanırım. mahkeme yönetmelikte açık olan maddeye göre alehtr karar verebilir
Berkem1176, 5 saat önce
sağlık raporu alırken taş tespit ediliyor ben haber alıyorum çocuk yüklenme senedi için memlekete gelince lazerle taşı aldıriyorum özel hastanede ve ondan aldığımız raporu polis okuluna gönderiyorum polis okulu öğrencisi olamaz raporunun arkasına bu özel hastanede taşı aldirdigimiza dair raporu ekleyip sağlık daire başkanlığına gönderiyoruz. 5 ay sonra çocuk dönem tatili için eve geldiğinde arkasında ilişik kesme yazısı gönderdiler. şimdi bu çocuk dönem kaybı yaşarmı yoksa hemen yürütmeyi durdurabilirmiyiz bu konu ile ilgili gönen öğrenciler varmi acaba

Berkem1176
Memur
07 Şubat 2024 10:51
vucut fonksiyonunu bozmayan bir adet 12mm böbrek taşı insanın hayallerini yıkıyor öylemi diyorsunuz önlemini almışız taşı aldırmış su an taş yok idare mahkeme hak kaybı kararı vermeyecekmi geri dönmeyeceksin bu çocuk 2019 yılına kadar millet böbrekleri taş dolu mesleğe girdi 2029 dan sonra taşı aldırmadan öğrenciliğe geri dönemez oylemi
xLmx, 5 saat önce
hocam ameliyatla aldirilmis taşlar yönetmeliğe göre engel. lazer dediğiniz kapalı ameliyat şeklinde alınmaya diyorsunuz sanırım. mahkeme yönetmelikte açık olan maddeye göre alehtr karar verebilir

xLmx
Memur
07 Şubat 2024 10:58
hocam yönetmelikte yazan bu şekilde. yoksa insani olarak bakınca dediğinize hak veriyorum.
Berkem1176, 5 saat önce
vucut fonksiyonunu bozmayan bir adet 12mm böbrek taşı insanın hayallerini yıkıyor öylemi diyorsunuz önlemini almışız taşı aldırmış su an taş yok idare mahkeme hak kaybı kararı vermeyecekmi geri dönmeyeceksin bu çocuk 2019 yılına kadar millet böbrekleri taş dolu mesleğe girdi 2029 dan sonra taşı aldırmadan öğrenciliğe geri dönemez oylemi

Berkem1176
Memur
07 Şubat 2024 11:01
şimdi bu çocuk öğrenciliği geri donemeyeckmi siz bana onu söyleyin idare mahkemeye başvurup geri dönebilen yokmu
xLmx, 5 saat önce
hocam yönetmelikte yazan bu şekilde. yoksa insani olarak bakınca dediğinize hak veriyorum.

OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
07 Şubat 2024 12:24

bu konu davalarında uzman kişilere sorun bence hem örnekler mevcutsa bu tarz fikir alınabilir.Ya da direk açın davayı şansınıza artık


Muro24246666
Aday Memur
07 Şubat 2024 12:34
Yahu buna burda cevap aramayın ,bilen bilmeyen yorum yapar ,polis mevzuat sayfası var facebook da ordan irtibat kurun en iyi onlar biliyor
Berkem1176, 5 saat önce
şimdi bu çocuk öğrenciliği geri donemeyeckmi siz bana onu söyleyin idare mahkemeye başvurup geri dönebilen yokmu
Toplam 8 mesaj

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