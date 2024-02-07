Böbrek taşı nedeniyle Pmyo ilişik kesilmesi ve emsal karar

sağlık raporu alırken taş tespit ediliyor ben haber alıyorum çocuk yüklenme senedi için memlekete gelince lazerle taşı aldıriyorum özel hastanede ve ondan aldığımız raporu polis okuluna gönderiyorum polis okulu öğrencisi olamaz raporunun arkasına bu özel hastanede taşı aldirdigimiza dair raporu ekleyip sağlık daire başkanlığına gönderiyoruz. 5 ay sonra çocuk dönem tatili için eve geldiğinde arkasında ilişik kesme yazısı gönderdiler. şimdi bu çocuk dönem kaybı yaşarmı yoksa hemen yürütmeyi durdurabilirmiyiz bu konu ile ilgili gönen öğrenciler varmi acaba

sağlık raporu alırken taş tespit ediliyor ben haber alıyorum çocuk yüklenme senedi için memlekete gelince lazerle taşı aldıriyorum özel hastanede ve ondan aldığımız raporu polis okuluna gönderiyorum polis okulu öğrencisi olamaz raporunun arkasına bu özel hastanede taşı aldirdigimiza dair raporu ekleyip sağlık daire başkanlığına gönderiyoruz. 5 ay sonra çocuk dönem tatili için eve geldiğinde arkasında ilişik kesme yazısı gönderdiler. şimdi bu çocuk dönem kaybı yaşarmı yoksa hemen yürütmeyi durdurabilirmiyiz bu konu ile ilgili gönen öğrenciler varmi acaba

xLmx, 5 saat önce sağlık raporu alırken nasıl farkedilmemis o. okula nasıl kabul ettiler