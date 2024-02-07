Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2024 10:35
Böbrek taşından dolayı polis okulundan ilişiği keslip tekrar geri gelmesini sağlayan emsal yargı kar
11 mm taş sebebiyle polis okulundan ilişik keslidi nasil geri dönülebilir emsal yargı kararları varmi acaba

xLmx
Memur
07 Şubat 2024 10:38
sağlık raporu alırken nasıl farkedilmemis o. okula nasıl kabul ettiler

Berkem1176
Memur
07 Şubat 2024 10:43
sağlık raporu alırken taş tespit ediliyor ben haber alıyorum çocuk yüklenme senedi için memlekete gelince lazerle taşı aldıriyorum özel hastanede ve ondan aldığımız raporu polis okuluna gönderiyorum polis okulu öğrencisi olamaz raporunun arkasına bu özel hastanede taşı aldirdigimiza dair raporu ekleyip sağlık daire başkanlığına gönderiyoruz. 5 ay sonra çocuk dönem tatili için eve geldiğinde arkasında ilişik kesme yazısı gönderdiler. şimdi bu çocuk dönem kaybı yaşarmı yoksa hemen yürütmeyi durdurabilirmiyiz bu konu ile ilgili gönen öğrenciler varmi acaba
xLmx, 2 saat önce
sağlık raporu alırken nasıl farkedilmemis o. okula nasıl kabul ettiler

xLmx
Memur
07 Şubat 2024 10:45
hocam ameliyatla aldirilmis taşlar yönetmeliğe göre engel. lazer dediğiniz kapalı ameliyat şeklinde alınmaya diyorsunuz sanırım. mahkeme yönetmelikte açık olan maddeye göre alehtr karar verebilir
Berkem1176, 1 saat önce
sağlık raporu alırken taş tespit ediliyor ben haber alıyorum çocuk yüklenme senedi için memlekete gelince lazerle taşı aldıriyorum özel hastanede ve ondan aldığımız raporu polis okuluna gönderiyorum polis okulu öğrencisi olamaz raporunun arkasına bu özel hastanede taşı aldirdigimiza dair raporu ekleyip sağlık daire başkanlığına gönderiyoruz. 5 ay sonra çocuk dönem tatili için eve geldiğinde arkasında ilişik kesme yazısı gönderdiler. şimdi bu çocuk dönem kaybı yaşarmı yoksa hemen yürütmeyi durdurabilirmiyiz bu konu ile ilgili gönen öğrenciler varmi acaba

Berkem1176
Memur
07 Şubat 2024 10:51
vucut fonksiyonunu bozmayan bir adet 12mm böbrek taşı insanın hayallerini yıkıyor öylemi diyorsunuz önlemini almışız taşı aldırmış su an taş yok idare mahkeme hak kaybı kararı vermeyecekmi geri dönmeyeceksin bu çocuk 2019 yılına kadar millet böbrekleri taş dolu mesleğe girdi 2029 dan sonra taşı aldırmadan öğrenciliğe geri dönemez oylemi
xLmx, 1 saat önce
hocam ameliyatla aldirilmis taşlar yönetmeliğe göre engel. lazer dediğiniz kapalı ameliyat şeklinde alınmaya diyorsunuz sanırım. mahkeme yönetmelikte açık olan maddeye göre alehtr karar verebilir

xLmx
Memur
07 Şubat 2024 10:58
hocam yönetmelikte yazan bu şekilde. yoksa insani olarak bakınca dediğinize hak veriyorum.
Berkem1176, 1 saat önce
vucut fonksiyonunu bozmayan bir adet 12mm böbrek taşı insanın hayallerini yıkıyor öylemi diyorsunuz önlemini almışız taşı aldırmış su an taş yok idare mahkeme hak kaybı kararı vermeyecekmi geri dönmeyeceksin bu çocuk 2019 yılına kadar millet böbrekleri taş dolu mesleğe girdi 2029 dan sonra taşı aldırmadan öğrenciliğe geri dönemez oylemi

Berkem1176
Memur
07 Şubat 2024 11:01
şimdi bu çocuk öğrenciliği geri donemeyeckmi siz bana onu söyleyin idare mahkemeye başvurup geri dönebilen yokmu
xLmx, 1 saat önce
hocam yönetmelikte yazan bu şekilde. yoksa insani olarak bakınca dediğinize hak veriyorum.
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm Fetö idari soruşturma20 ceza puanı almam sebebi ile ilişiğim kesildiİdare mahkemesi iade kararıTaltif duyumu2024 yılı genel atama hakkındaEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı1 yıldan az ceza almak Vakıfbank sky limit yükselir mi?

Sözlük

leylak ağacı 2 Zorda olanin elinden tutmak 4 Özgürce uçabiseniz ne yapardıniz 15 bulgu 3 akrep ve yelkovan 1 Arap yarımadasında kar yağar mı 3 Oleg Kononenko 2 Çocukluk hatırası çizgi filmler 2 güne bir söz bırak 1 epikantus 1

Son Haberler

HÜDA PAR İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılımının engellenmesini istediKocaeli'de okula giden çocuğa 2 köpek saldırdıSivas'ta tır şoförü aracında ölü bulunduSuriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi15 seçmenli köyün muhtarı yedinci dönem için aday oldu

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci