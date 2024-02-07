KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Şubat 2024 10:58
Hayvan yetiştiriciliği öğretmeni (zootekni ,hayvansal üretim)

Zootekni mezunu olup 2023 kpss P10 puanı olan ve hayvan yetiştiriciliği öğretmenliginden tercih yapacak olan var mı ?

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