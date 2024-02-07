Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Şubat 2024 11:19
memurun kazanci uzerinden sigorta priminin yatirilmamasi

Arkadaşlar son zamanlarda yapılan maaş zamları, seyyanen farklar vs derken maaşlara ne geldi ne gitti, primler ne oldu her şey birbirine karıştı. Taban maaş diye bir saçmalık aldı başını gitti. Lakin memurlara şöyle bir sıkıntı yaşatılıyor; örnek vermek gerekirse bir memur maaşı 34.557,50 TL ise, devletin personeline yatırdığı Sigorta Primi 20.002,50 TL olarak yatırılıyor.

Arkadaşlar Hizmet Primleri kurum tarafından yatırılan ve kurumun yükümlülüğü altında olan bir işlemdir. Nasıl ki özel sektörde işveren, işçiye ödediği bir sakızı bile göstermek zorunda ise, kurum da memura verdiği her kuruşun primini göstermek zorunda diye düşünüyorum.

Herkes kontrol etsin, aldığı maaş ile Hizmet Dökümünde yatırılan prim aynı mıdır?

Örneğin, Aralık 2023 bordrosunda 23.500,00 TL ücret alınırken, Prim 13.414,50 TL olarak ödenmiş.

Bu bir sorun mudur, yoksa yasaların desteklediği bir şey midir bilmiyorum. Lakin şunu çok iyi biliyorum ki, kişinin kazancı üzerinden prim yatırılır. Eğer prime yansıtılmayacak geliri varsa, bu gelir neden vergilendiriliyor, vergilendiriliyorsa prim olarak neden gösterilmiyor? Bu konuda aynı sorunu yaşayanlar varsa, görüşü, bilgisi, tespiti olanlar yorum yazarsa sevinirim.


emhnds
Memur
07 Şubat 2024 11:25

katılıyorum devlet kendisi kazanç üzerinden sigortalandırmıyor.


kitkanun
Şef
07 Şubat 2024 11:55

anlattığınız konu işçilerde oluyor. kamu işçilerinin tüm gelirleri üzerinden prim yatırılır. o yüzden kamu işçileri emekli olduğu zaman nerdeyse şuan en düşük memurun çalışırken aldığı maaşı alırlar. Ama memurların primleri tüm kazancı üzerinden yatmaz, kanuni bir durum. Sendikalar da yıllardır seyrediyor. Malum-senli arkadaşlara duyurulur. Sendikanızı değiştirmedikçe memur ilerleyen yıllarda asgari ücretle eşitlenecek malesef.


2ven
Memur
07 Şubat 2024 11:55

Otobüs şoförünün yönettiği yerde normaldir bunlar

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