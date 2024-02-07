Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Şubat 2024 11:22
ceza
Merhaba önlisans çift dal mezunuyum hem tıbbi laboratuvar hem tıbbi sekreterlik tarim ve orman bakanlığına laborant olarak başvursam sağlık bakanlığına başvuru yapabilirmiyim cezalı duruma düşermiyim

Legolaskaracı
Memur
07 Şubat 2024 11:33
laborant ile sağlığa geçemezsin bir daha lakin tds ile geçersin.
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